«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2"», — заявил Кулеба.
Помимо этого, как отмечается, министр и конгрессмен обсудили ситуацию в Донбассе, безопасность в регионе Черного и Азовского морей, сотрудничество в военной сфере, реформы, а также подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня и на который Киев не приглашен.
У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США, обговорили останні події довкола Північного потоку-2. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021
Ранее Кулеба заявил, что Украина продолжит бороться с «Северным потоком-2», пока по трубопроводу не пойдет газ.
При этом президент США Джо Байден убежден, что, так как строительство трубопровода практически завершено, введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.