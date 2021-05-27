«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца
«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2"», — заявил Кулеба.

Помимо этого, как отмечается, министр и конгрессмен обсудили ситуацию в Донбассе, безопасность в регионе Черного и Азовского морей, сотрудничество в военной сфере, реформы, а также подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня и на который Киев не приглашен.

Ранее Кулеба заявил, что Украина продолжит бороться с «Северным потоком-2», пока по трубопроводу не пойдет газ.

При этом президент США Джо Байден убежден, что, так как строительство трубопровода практически завершено, введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.