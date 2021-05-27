Украина считает, что только сильная позиция Вашингтона способна остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом 26 мая сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком

«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Помимо этого, как отмечается, министр и конгрессмен обсудили ситуацию в Донбассе, безопасность в регионе Черного и Азовского морей, сотрудничество в военной сфере, реформы, а также подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня и на который Киев не приглашен.

У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США, обговорили останні події довкола Північного потоку-2. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Ранее Кулеба заявил, что Украина продолжит бороться с «Северным потоком-2», пока по трубопроводу не пойдет газ.

При этом президент США Джо Байден убежден, что, так как строительство трубопровода практически завершено, введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.