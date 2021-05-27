Настоящее замораживание конфликта возможно только в том случае, если между противостоящими сторонами будут стоять миротворцы, чтобы они не позволяли стрелять. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе и отметил, что замораживание конфликта — один из возможных вариантов.

Эксперт отметил, что в данном случае Зеленский объективно оценил ситуацию, сказав, что заморозка будет выходом из этой ситуации, но это должно быть настоящее замораживание конфликта, а не так, как сейчас.

«Это должна быть настоящая заморозка, а не как сейчас, когда любой пьяный старлей дает команду стрелять по жилым домам. Должен быть ввод миротворческих сил между противостоящими сторонами, а не на границе с Россией», — подчеркнул Жарихин.

Если Зеленский это имеет в виду, то мы еще раз убеждаемся, что Киев Минские соглашения не желает выполнять и выполнять не будет, тем более что со стороны Европы и США не заставляют и не собираются заставлять, заключил собеседник издания.

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