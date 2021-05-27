Президент Украины Владимир Зеленский обещал вынести на референдум по Донбассу несколько вариантов ответа, но обычно так не делается, обычно нужно ответить только да или нет. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что он долго думал над тем, какой вариант Зеленский вынесет на этот референдум, но так ничего и не понял.

«Возможно, у него получится, а возможно, что это очередной треп на тему "я с народом посоветуюсь". Если все же имеется в виду "Вы за Минские соглашения или против?" — тогда еще понятно. Но здесь он, на мой взгляд, объективно оценил ситуацию, сказав, что 99% — за замораживание конфликта», — указал Жарихин.

Политолог добавил, что настоящее замораживание конфликта возможно только в том случае, если между противостоящими сторонами будут стоять миротворцы, чтобы они не позволяли стрелять по жилым домам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.