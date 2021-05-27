Ранее депутаты Верховной Рады из фракции «Слуга народа» встревожились из-за предложения Зеленского провести референдум по Донбассу. По его словам, вопрос урегулирования конфликта могут вынести на всеукраинское голосование, если не сработают другие способы разрешения ситуации.
Эксперт отметил, что он долго думал над тем, какой вариант Зеленский вынесет на этот референдум, но так ничего и не понял.
«Возможно, у него получится, а возможно, что это очередной треп на тему "я с народом посоветуюсь". Если все же имеется в виду "Вы за Минские соглашения или против?" — тогда еще понятно. Но здесь он, на мой взгляд, объективно оценил ситуацию, сказав, что 99% — за замораживание конфликта», — указал Жарихин.
Политолог добавил, что настоящее замораживание конфликта возможно только в том случае, если между противостоящими сторонами будут стоять миротворцы, чтобы они не позволяли стрелять по жилым домам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.