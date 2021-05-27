По мнению эксперта, белорусская оппозиция оценила серьезный настрой властей во внутренний и внешней политике и станет более осторожной после задержания Протасевича.

«Там [Александр] Лукашенко и спецслужбы белорусские настолько закрутили гайки, что там просто желающих высовываться практически нет», — сказал Кочетков.

Он добавил, что масштабных протестов в Белоруссии в ближайшее время ждать не стоит, так как оппозиционеры получают «настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч».

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Лущ объяснил, почему Протасевич на момент задержания не представлял угрозы
Лущ объяснил, почему Протасевич на момент задержания не представлял угрозы
© REUTERS, Stringer
Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».