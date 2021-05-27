Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему не отказывается от намерения встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, поднять вопрос Донбасса и выставить Россию стороной конфликта. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов обсуждать с Зеленским вопрос Крыма, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова. По его словам, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.

Эксперт отметил, что переговоры о встрече глав государств действительно идут, но Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции опять завел разговор в стиле «мы проведем встречу с Путиным и порешаем вопрос Донбасса».

«Путин категорически отказывается об этом говорить. Но я боюсь, что они согласятся на любую повестку дня, а на самой встрече все равно заведут разговор про Донбасс и постараются выставить Россию как сторону конфликта», — подчеркнул Жарихин.

Понятно, что российское руководство хочет показать свою готовность к конструктивному сотрудничеству, но это должно достигаться не такой ценой, когда Зеленский явно готовит провокацию на этой встрече, резюмировал политолог.

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