Сейчас на Украине будет перезагружаться политическое поле, потому что информационное уже перезагружается. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Подготовка к войне и диверсиям в Крыму. Что считает Зеленский неотложным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что все ключевые месседжи этой пресс-конференции базировались вокруг того, что Зеленский хочет выполнить основные моменты своей предвыборной кампании, но ему мешают старые, которые еще обладают достаточным ресурсом для того, чтобы влиять на ситуацию.

По его мнению, эта пресс-конференция «Зеленский 2.0» уже дает понять, что это не просто пресс-конференция, это некий посыл будущему избирателю.

«Сигналов было много — для каждого свой декодер… "Мы в своем управляемом хаосе справимся сами, и здесь главный я, то есть ставка должна делаться на меня". И, кстати, в случае не только с американцами, но и с Россией. Он же сказал: запрос на действия в отношении Медведчука — это не мои действия, это запрос общества, то есть я самый главный по всем вопросам, не нужны нам посредники, какие-то дублирующие структуры, каналы и так далее — только я, только через меня», — привел пример Бизяев.

Такой посыл проистекает из того, что у Зеленского просто нет выхода, как разрубать эти гордиевы узлы, потому что развязать их невозможно, иначе узел задавит его, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.