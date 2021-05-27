Президент Украины Владимир Зеленский пытается установить систему личной власти, задействовав для этого СНБО, принимающий решения, которые находятся вне правового поля, как будто бы в стране объявлено чрезвычайное положение. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Все происходит так, как будто бы Зеленский уже совершил государственный переворот и установил личную диктатуру, и в рамках этой личной диктатуры он и собирается проводить свою избирательную кампанию, подавив всех своих конкурентов, отметил эксперт.

«Поскольку большинство населения Украины за мир, победить на выборах, опираясь на "партию войны", очень сложно. Тот же Порошенко в 2014 году победил, опираясь на "партию мира", которая составляет 3/4 населения. И за Зеленского проголосовала "партия мира". Поэтому его задача — уничтожить всех конкурентов из "партии мира" (тот же Медведчук). Этим он и занимается», — констатировал Марков.

Собеседник издания добавил, что сама по себе прошедшая пресс-конференция была одной большой попыткой Зеленского оправдаться перед Западом и перед избирателями за невыполненные обещания.

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