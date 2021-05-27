Разговоры о планах Зеленского идти на второй срок начались весной 2020 года. Ранее в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию своего президентства, отвечая на вопрос журналистов, Зеленский заявил, что ещё не принял решение, идти ли на второй срок.
Все происходит так, как будто бы Зеленский уже совершил государственный переворот и установил личную диктатуру, и в рамках этой личной диктатуры он и собирается проводить свою избирательную кампанию, подавив всех своих конкурентов, отметил эксперт.
«Поскольку большинство населения Украины за мир, победить на выборах, опираясь на "партию войны", очень сложно. Тот же Порошенко в 2014 году победил, опираясь на "партию мира", которая составляет 3/4 населения. И за Зеленского проголосовала "партия мира". Поэтому его задача — уничтожить всех конкурентов из "партии мира" (тот же Медведчук). Этим он и занимается», — констатировал Марков.
Собеседник издания добавил, что сама по себе прошедшая пресс-конференция была одной большой попыткой Зеленского оправдаться перед Западом и перед избирателями за невыполненные обещания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.