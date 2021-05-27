Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений об использовании на украинских АЭС американских реакторов и даже о возможной локализации их производства в стране.
Эксперт отметил, что делать это с имеющимися у Украины реакторами не рекомендуется, и в итоге это привело к убыткам, а на Ровенской АЭС даже были нештатные ситуации.
«Они там попали на то, что стал необходим очень серьезный ремонт энергоблока. Меняли оборудование, которое пострадало от их экспериментов. И эта проблема осталась. То, что энергоблоки часто сейчас выходят из строя и становятся на ремонт, это следствие того, что их пытались использовать неестественным для них образом», — указал Корольчук.
По его мнению, украинские энергоблоки — как хорошая, но старая машина, которой постоянно нужно внимание, бережная эксплуатация и небольшой ремонт, но эти ремонты откладывают, так как платить подрядчикам нечем.
Речь о модернизации украинских реакторов не идет. Задача ставится только осуществлять вовремя текущий ремонт, заключил собеседник издания.
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