Нагрузка на украинские АЭС в 2014-16 годах была очень большая из-за того, что пытались маневрировать энергоблоками: то понижая, то увеличивая их мощность. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

«Показательный кидок». Эксперт о том, зачем на самом деле Кучма закрыл Чернобыльскую АЭС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений об использовании на украинских АЭС американских реакторов и даже о возможной локализации их производства в стране.

Эксперт отметил, что делать это с имеющимися у Украины реакторами не рекомендуется, и в итоге это привело к убыткам, а на Ровенской АЭС даже были нештатные ситуации.

«Они там попали на то, что стал необходим очень серьезный ремонт энергоблока. Меняли оборудование, которое пострадало от их экспериментов. И эта проблема осталась. То, что энергоблоки часто сейчас выходят из строя и становятся на ремонт, это следствие того, что их пытались использовать неестественным для них образом», — указал Корольчук.

По его мнению, украинские энергоблоки — как хорошая, но старая машина, которой постоянно нужно внимание, бережная эксплуатация и небольшой ремонт, но эти ремонты откладывают, так как платить подрядчикам нечем.

Речь о модернизации украинских реакторов не идет. Задача ставится только осуществлять вовремя текущий ремонт, заключил собеседник издания.

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