Украинские олигархи последние полтора-два года пытаются объединиться друг с другом в борьбе с внешними силами, но у них ничего не выходит, поскольку каждый рассчитывает заполучить активы друг друга. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт сравнил такое поведение с ловлей акулы, которую винтом разрубили фактически пополам.

«Она уже была фактически мертвая, но все равно хватала куски мяса, мясо проходило через пищевод, вываливалось обратно в океан, после чего акула разворачивалась и опять его хватала. Вот такой хватательный рефлекс у наших олигархов развит очень хорошо. Это уже на бессознательном уровне. Ничего они с собой поделать не могут», — пояснил Царев.

Собеседник издания добавил, что самым умным из украинских олигархов сегодня оказывается Виктор Пинчук, который быстро продает свои активы и пытается уйти из Украины.

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