Около половины импорта дизельного топлива на Украину было из Белоруссии, и примерно столько же — из России. Заместить такой объем импорта просто невозможно. Это нельзя сделать ни с логистической, ни с финансовой точки зрения, заявил эксперт.
«Это будет просто безумие. Статистика прошлого года свидетельствует о том, что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране, было импортировано», — сказал Марунич.
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После того как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.
В частности, ряд стран уже запретили полеты своих самолетов над Белоруссией и закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Не исключено, что будут предприняты и более жесткие шаги.
Как известно, нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.