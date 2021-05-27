Огромный процент дизтоплива на Украину был импортирован из Белоруссии, поэтому заявление Киева о необходимости ограничить его поставки в страну, выглядит безумным, так как у самого государства дизтоплива почти нет, рассказал в интервью Украина.ру эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич

Около половины импорта дизельного топлива на Украину было из Белоруссии, и примерно столько же — из России. Заместить такой объем импорта просто невозможно. Это нельзя сделать ни с логистической, ни с финансовой точки зрения, заявил эксперт.

«Это будет просто безумие. Статистика прошлого года свидетельствует о том, что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране, было импортировано», — сказал Марунич.

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Социолог Копатько рассказал, как простые украинцы относятся к Майдану в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.

В частности, ряд стран уже запретили полеты своих самолетов над Белоруссией и закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Не исключено, что будут предприняты и более жесткие шаги.

Как известно, нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.