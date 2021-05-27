Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.
Американцы в связи с этим считают, что рисков, которые могли бы возникнуть в случае деолигархизации Украины, уже нет, пояснил эксперт.
«Натовские войска будут находиться на Украине. Они будут находиться на Юго-Востоке Украины, они будут находиться на Западе Украины. Сейчас к этому все идет, и некоторые базы такие работают: в Очакове, на Западной Украине. Там есть постоянные полигоны, где находятся американские военнослужащие», — констатировал Царев.
Если такие базы будут организованы по всей Украине, если их будет много и если контингент будет достаточно большой, они будут чувствовать себя совершенно спокойно, и олигархи получили вместо фактора, который им нужен, фактор, который им мешает, заключил собеседник издания.
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