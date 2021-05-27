На Украине принят закон о том, что иностранные войска (это, кстати, грубое нарушение украинской Конституции) могут находиться на Украине все время. Так что тут будут организованы «базы отдыха», где американские «отпускники» будут находиться постоянно. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Американцы в связи с этим считают, что рисков, которые могли бы возникнуть в случае деолигархизации Украины, уже нет, пояснил эксперт.

«Натовские войска будут находиться на Украине. Они будут находиться на Юго-Востоке Украины, они будут находиться на Западе Украины. Сейчас к этому все идет, и некоторые базы такие работают: в Очакове, на Западной Украине. Там есть постоянные полигоны, где находятся американские военнослужащие», — констатировал Царев.

Если такие базы будут организованы по всей Украине, если их будет много и если контингент будет достаточно большой, они будут чувствовать себя совершенно спокойно, и олигархи получили вместо фактора, который им нужен, фактор, который им мешает, заключил собеседник издания.

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