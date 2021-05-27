Вклад Игоря Коломойского в подавление «Русской весны» неоценимый. Но исторические процессы идут таким образом, что, несмотря на личный вклад, США хотят зачистить олигархов, потому что их деятельность на Украине невыгодна. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт напомнил, что именно Коломойский был причастен к тому, как батальон «Азов» 9 мая расстрелял милиционеров в Мариуполе, и что именно Коломойский организовал 2 мая в Одессе, потому что он хотел поставить там своего губернатора и поставил Игоря Палицу.

«Коломойский также договорился с Кернесом и убедил его под гарантии того, что тот останется руководить в Харькове, дал обязательства и Добкину. В итоге зачистил Харьков. Про Днепропетровск и так все понятно. В Запорожье с "300 спартанцами" расправились националисты, приехавшие из Днепропетровска. Коломойский практически тогда весь Юго-Восток зачистил», — указал Царев.

Тем не менее в МВФ подсчитали, сколько утекает денег из украинского бюджета, и пришли к однозначному выводу, что олигархов надо убирать и что это неумолимый объективно-исторический процесс, заключил собеседник издания.

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