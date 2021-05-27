Еще в 2014 году было понятно, что будет национализация «Приватбанка», поскольку сотрудники МВФ были недовольны тем, сколько денег эта одна большая организация и лично Игорь Коломойский «выпиливают» из бюджета Украины. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что такой же деятельностью Коломойский занимался еще при Викторе Януковиче, когда он каждый раз выкручивал руки и требовал рефинансирования под угрозой того, что он обрушит рынок депозитов на Украине.

«При американцах, мы помним, курс гривны обрушился тогда, когда Коломойский получил рефинансирование под потерянные крымские активы. Он тогда три раза их продал. Первый раз он получил чрезвычайно высокую оценку своим крымским активам. Получил рефинансирование из Нацбанка и, получив эти деньги, тут же вывалил их на рынок, чтобы купить доллары, из-за чего гривна упала. Просто гривна не выдержала такого количества денег. Он первый раз продал их Нацбанку, второй раз он в европейских судах выставил иски Российской Федерации, сейчас пытается компенсацию получить. И была у него еще одна операция, когда он пытался за копейки через подставных лиц активы в Крыму купить», — вспоминает Царев.

Коломойский неоднократно возмущался позицией Петра Порошенко по «Приватбанку» по той причине, что последний получал 25% от рефинансирования, и тот же Порошенко саботировал движение МВФ и американцев по приватизации «Приватбанка», сколько мог, указал политик.

С Коломойским боролись руками зарубежных партнеров Украины, поэтому нет ничего нелогичного в том, что американцы хотят зачистить Украину от олигархов, заключил собеседник издания.

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