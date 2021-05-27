Когда спустя некоторое время после начала политического кризиса в Белоруссии в августе 2020 года украинцам задали вопрос, хотят ли они повторения в Минске украинских событий 2013-2014 годов, почти 80% сказали, что не хотят. Об этом рассказал известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Эксперт отметил, что на Украине любят поговорить о победившей идеологии Майдана и европейских ценностях, но когда у ее граждан спрашивают, хотят ли они такого же будущего для братской им страны, они отвечают отрицательно.

«Это, пожалуй, ответ на все вопросы. Что бы вы ни говорили и какую бы идеологию вы ни строили», — подчеркнул Копатько.

Собеседник издания добавил, что России говорить с Украиной можно будет только в том случае, когда в корне изменится ситуация и когда значительная часть украинских граждан поймет, что Майдан, как и любая другая революция, никаких преференций им не принесла.