Эксперт отметил, что на Украине еще есть люди, готовые сопротивляться этому режиму, но остатки политических проектов сегодня не будут защищать ни русскую культуру, ни русский язык, а в лучшем случае будут соглашаться и договариваться.
«Я пытаюсь до российской аудитории донести простую вещь. У нас в экспертном сообществе есть люди, которые говорят, что мы туда махнем шашкой, сюда махнем, туда пойдем, сюда пойдем. Да куда вы пойдете? Там все уже зачищено», — указал Копатько.
Вторая иллюзия российского общества состоит в том, что деградация украинской политической жизни не означает, что эта конструкция не выживаемая, потому что как антирусский проект она может быть весьма устойчивой, и политическая жизнь в этой ситуации может быть сведена к минимуму, уточнил специалист.
Собеседник издания добавил, что сама по себе выдача российских паспортов не несет угрозы для существования Украины как русофобского государства в том числе потому, что не решены ключевые проблемы этого региона, и люди будут оттуда уезжать.
Полностью интервью можно прочитать здесь.