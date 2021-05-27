На Украине полностью зачищено русскокультурное пространство, а против русского языка выступают русскоязычные граждане. Там «вырублено» все, что могло связывать Украину с Россией, и от этих иллюзий надо избавиться. Об этом рассказал известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я пытаюсь до российской аудитории донести простую вещь. У нас в экспертном сообществе есть люди, которые говорят, что мы туда махнем шашкой, сюда махнем, туда пойдем, сюда пойдем. Да куда вы пойдете? Там все уже зачищено», — указал Копатько.

Вторая иллюзия российского общества состоит в том, что деградация украинской политической жизни не означает, что эта конструкция не выживаемая, потому что как антирусский проект она может быть весьма устойчивой, и политическая жизнь в этой ситуации может быть сведена к минимуму, уточнил специалист.

Собеседник издания добавил, что сама по себе выдача российских паспортов не несет угрозы для существования Украины как русофобского государства в том числе потому, что не решены ключевые проблемы этого региона, и люди будут оттуда уезжать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.