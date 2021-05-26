«Если Молдова не будет исполнять достигнутые соглашения, то Приднестровье оставляет за собой право выхода из ранее подписанных договоренностей», — цитирует Красносельского «Интерфакс».
Глава Приднестровья выразил уверенность в том, что подвижки в переговорах невозможны, когда одна из сторон игнорирует свои обязательства.
По его словам, Молдавия спровоцировала и поддерживает уже на протяжении двух лет застой в переговорах и не желает выполнять взятые на себя обязательства.
«За пять месяцев 2021 г., как и в 2019-2020 гг., мы не видим движения вперед. Практически не работают экспертные группы, включаются рычаги давления в отношении Приднестровья, продолжается банковская блокада, не решаются вопросы работы пунктов регистрации транспортных средств, нейтральных номерных знаков. Не говоря уже о фактах задержаний наших чиновников в Кишиневском аэропорту, задержании и изъятии наших грузов», — констатировал Красносельский.
При этом он отметил, что Приднестровье неизменно выступает за продолжение диалога и сохранение действующих форматов.