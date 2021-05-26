Приднестровская Молдавская республика выйдет из подписанных с Молдавией соглашений, если Кишинев не будет выполнять свои обязательства, сказал лидер ПМР Вадим Красносельский 26 мая на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым

«Если Молдова не будет исполнять достигнутые соглашения, то Приднестровье оставляет за собой право выхода из ранее подписанных договоренностей», — цитирует Красносельского «Интерфакс».

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По его словам, Молдавия спровоцировала и поддерживает уже на протяжении двух лет застой в переговорах и не желает выполнять взятые на себя обязательства.

«За пять месяцев 2021 г., как и в 2019-2020 гг., мы не видим движения вперед. Практически не работают экспертные группы, включаются рычаги давления в отношении Приднестровья, продолжается банковская блокада, не решаются вопросы работы пунктов регистрации транспортных средств, нейтральных номерных знаков. Не говоря уже о фактах задержаний наших чиновников в Кишиневском аэропорту, задержании и изъятии наших грузов», — констатировал Красносельский.

При этом он отметил, что Приднестровье неизменно выступает за продолжение диалога и сохранение действующих форматов.