Азербайджанская компания Socar New Enegry осуществит первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) производства «Роснефти» на Украину, первые объемы были отгружены 21 мая, сообщило интернет-издание enkorr.ua 26 мая

Адрес получателя — железнодорожная станция «Заворычи», расположенная в одноименном селе Киевской области.

«Партия СПГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая в адрес ст. "Заворычи"», — говорится в сообщении.

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ"

Ранее Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства «Роснефти» на Украину.

Этому предшествовало подписание государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR соглашения о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, а также в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.