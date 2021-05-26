Адрес получателя — железнодорожная станция «Заворычи», расположенная в одноименном селе Киевской области.
«Партия СПГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая в адрес ст. "Заворычи"», — говорится в сообщении.
Единственная газонаполнительная станция в данном населенном пункте принадлежит компании «Авантаж».
Ранее Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства «Роснефти» на Украину.
Этому предшествовало подписание государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR соглашения о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, а также в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.