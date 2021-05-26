Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании Киева недопуском его представителей на саммит Североатлантического альянса 14 июня. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 26 мая

Ранее представители украинской власти заявляли, что обязательно получат приглашение на июньский саммит НАТО, а прозападная оппозиция критиковала власть за то, что президент Владимир Зеленский не получил приглашение на форум.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса», — заявил Кулеба.

Увековечить курс в НАТО: в чем смысл реформы СБУ © из открытых источников

«Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году», — добавил украинский министр.

Он также выразил возмущение тем фактом, что, после того как в 2008 году на бухарестском саммите Альянса в отношении Украины была подтверждена «политика открытых дверей» для вступления в НАТО, «прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано».

«И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет покрываются пылью», — сказал Кулеба.

Он дал понять, что политика открытых дверей в НАТО фактически превращается в «политику кормления обещаниями».