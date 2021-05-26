Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным поставки российской нефти в республику на фоне новых санкций США в отношении Белоруссии. Его слова приводит «Интерфакс» 26 мая

Минфин США 19 апреля возобновил приостановленные с 2015 года санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и его торгового представительства в США.

По словам Лукашенко, российские частные компании боятся попасть под американские санкции, в связи с чем не продают нефть Белоруссии.

«Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну, вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку», — цитирует агентство Лукашенко.

Зачем Запад дарит Белоруссию России © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

При этом, по словам Лукашенко, Белоруссия поставляет в РФ «дефицитную продукцию, в числе которой электроника».

Глава республики заявил, что «страны берут лучшее друг у друга».