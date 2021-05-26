Минфин США 19 апреля возобновил приостановленные с 2015 года санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и его торгового представительства в США.
По словам Лукашенко, российские частные компании боятся попасть под американские санкции, в связи с чем не продают нефть Белоруссии.
«Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну, вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку», — цитирует агентство Лукашенко.
Белорусский президент также рассказал, что Минск закупает у России не только нефть, но и газ — «одно из первых мест в Европе Белоруссия занимает по покупке природного газа у России».
При этом, по словам Лукашенко, Белоруссия поставляет в РФ «дефицитную продукцию, в числе которой электроника».
Глава республики заявил, что «страны берут лучшее друг у друга».