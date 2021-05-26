Дарья Евтух живет в селе Богодаровка Полтавской области. В СМИ девушку называют самой популярной блогершей Полтавщины. Ее видео в TikTok набрали более 5 миллионов лайков, у страницы было около 270 тыс. подписчиков.
Однако аккаунт Евтух удалили из TikTok за нарушение условий сообщества. Девушка сообщила подписчикам, что теперь ей придется заводить новую страницу в соцсети, под другим ником.
Евтух снимает ролики о своей повседневной жизни в украинском селе. Кроме TikTok, девушка ведет Instagram. Она рассказывает об упрямых индюшках, показывает, как кормит коня, примеряет традиционные и современные наряды, сажает картошку и лук, разбирает покупки из сельского магазина, моет «Жигули».
«Захотелось вернуться в детство и поехать к бабуле в село», «Дашуня, ты супер. Увидела тебя в ТikТок, а потом еще подписалась в Instagram», «Не могу перестать смотреть, это так мило», — комментируют ее записи подписчики.