Из соцсети TikTok удалили страницу блогера Даши Евтух, которая публикует ролики о жизни в селе. На днях девушка рассказала о случившемся в сторис Instagram

Дарья Евтух живет в селе Богодаровка Полтавской области. В СМИ девушку называют самой популярной блогершей Полтавщины. Ее видео в TikTok набрали более 5 миллионов лайков, у страницы было около 270 тыс. подписчиков.

Однако аккаунт Евтух удалили из TikTok за нарушение условий сообщества. Девушка сообщила подписчикам, что теперь ей придется заводить новую страницу в соцсети, под другим ником.

Размер имеет значение: украинская пенсионерка стала звездой TikTok © CC0, Pixabay

«Захотелось вернуться в детство и поехать к бабуле в село», «Дашуня, ты супер. Увидела тебя в ТikТок, а потом еще подписалась в Instagram», «Не могу перестать смотреть, это так мило», — комментируют ее записи подписчики.