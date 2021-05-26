26 мая на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен прошло выездное заседание по делу о крушении MH17. Именно там расположено место реконструкции лайнера.
Данное заседание стало последним в рамках предварительного судопроизводства, рассмотрение дела по существу начнется 7 июня.
«Эксперт "Алмаз-Антея" хорошо объяснил, к каким выводам пришел концерн по итогам своего расследования. Это проливает новый свет на возможную причину крушения. Так что да, эти показания очень помогли», — цитирует агентство адвоката.
Как уточняется, голландский суд уже опросил по делу о крушении рейса MH17 отдельно экспертов «Алмаз-Антея», экспертов из Аэрокосмического центра Нидерландов и экспертов Королевской военной академии Бельгии сначала каждого в отдельности, а затем и всех вместе.
Суд по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах в марте 2020 года. В деле четыре фигуранта — россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.