Известную актрису и модель Анну Тринчер обокрали в поезде компании «Укрзализныця». Об этом она рассказала в своем Instagram 26 мая

Тринчер заявила, что на тот момент, когда произошла кража, она спала в запертом купе, которое открыли с внешней стороны. Модель уверяет, что воры сговорились с проводником, который и помог злоумышленникам открыть дверь.

«Спасибо огромное хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги», — сказала Тринчер.

Зеленский объяснил причины банкротства «Укрзализныци» © REUTERS, Gleb Garanich

Актриса подчеркнула, что в результате безответственности «Укрзализныци», в поезде можно спокойно убить человека, и никто не поймет, кто это сделал, потому то невозможно будет отследить это по камерам, которых нет.

Анна Тринчер приобрела свою популярность благодаря участию в шоу «Голос. Дети 2» и «Голос страны». Семь лет назад девушка представляла Украину на детском «Евровидении» и заняла там 11-е место.

Также в 2017 году Тринчер играла одну из главных ролей в сериале «Школа» канала «1+1».