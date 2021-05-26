Россия не примет закон о репатриации или хотя бы прямо не скажет, что при помощи раздачи паспортов она хотела бы защитить лояльное к ней население в основном потому, что она еще не избавилась от всех последствий поражения в Третьей мировой войне. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

Эксперт также отметил, что значительная часть российского чиновничества так или иначе воспитана в догматах тоталитарной секты либералов, в числе которых присутствует полное подчинение всему тому, что приказывают в США.

«Мы еще не избавились от всех последствий поражения в Третьей мировой войне. Она хотя и называется холодной, но оказалась весьма разрушительной. Сейчас мы понемногу с этими последствиями разбираемся, и, надеюсь, сможем действовать без оглядки, несмотря на Третью мировую», — рассуждает Вассерман.

Любое государство в праве защищать интересы и своих граждан, и своих соотечественников, о чем свидетельствует пример Германии или Израиля, и если не обращать внимание на английскую политическую риторику, в которой понятие «народ» подменено понятием «гражданство», и смотреть на народы в историческом смысле, то РФ, несомненно, имеет право на защиту не только своих граждан, но и всех представителей ее народов, живущих в других государствах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.