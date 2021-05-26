Экс-советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль признала, что остановить завершение проекта «Северный поток 2» не представляется возможным, можно говорить только о минимизации ущерба. Ее слова приводит издание «Новое время»

Зеркаль заявила, что работа «Нафтогаза» в координации со всеми остальными противниками «Северного потока 2» позволила отсрочить запуск «Северного потока 2» более чем на год, что сохранило Украине около $3 млрд дохода от транзита российского газа в Европу.

«Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто и, правильно действуя в этом направлении, украинское руководство во главе с президентом может в определенной степени снизить потенциальные потери государства», — сказала Зеркаль.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Дальнейшие перспективы Украины в борьбе с «Северным потоком 2» выглядят весьма туманными: из слов Зеркаль следует, что потери неминуемы, речь идет лишь об их минимизации.

Между тем одно лишь то, в какой форме Украина вела борьбу против «Северного потока 2» уже нанесло серьезный ущерб позициям Киева в предстоящих переговорах по транзиту — нынешний договор заканчивается в 2024 году, и после ввода в строй мощностей «Северного потока 2» доходы украинской стороны от транзита газа резко упадут.

Кроме того, киевский режим потеряет мощный рычаг давления как на Россию, так и на Европейский союз.

Если до сегодняшнего дня Украина может в любой момент перекрыть поставки российского газа в ЕС, которые будет совершенно невозможно оперативно заменить "голубым топливом" из других источников, то благодаря вводу в строй «Северного потока 2» эта угроза сойдет на нет.