Зеркаль заявила, что работа «Нафтогаза» в координации со всеми остальными противниками «Северного потока 2» позволила отсрочить запуск «Северного потока 2» более чем на год, что сохранило Украине около $3 млрд дохода от транзита российского газа в Европу.
«Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто и, правильно действуя в этом направлении, украинское руководство во главе с президентом может в определенной степени снизить потенциальные потери государства», — сказала Зеркаль.
Из ее слов становится ясно, что всего лишь задержка в реализации российско-европейского проекта воспринимается Киевом как небывалое достижение.
Дальнейшие перспективы Украины в борьбе с «Северным потоком 2» выглядят весьма туманными: из слов Зеркаль следует, что потери неминуемы, речь идет лишь об их минимизации.
Между тем одно лишь то, в какой форме Украина вела борьбу против «Северного потока 2» уже нанесло серьезный ущерб позициям Киева в предстоящих переговорах по транзиту — нынешний договор заканчивается в 2024 году, и после ввода в строй мощностей «Северного потока 2» доходы украинской стороны от транзита газа резко упадут.
Кроме того, киевский режим потеряет мощный рычаг давления как на Россию, так и на Европейский союз.
Если до сегодняшнего дня Украина может в любой момент перекрыть поставки российского газа в ЕС, которые будет совершенно невозможно оперативно заменить "голубым топливом" из других источников, то благодаря вводу в строй «Северного потока 2» эта угроза сойдет на нет.