Во время выходных на дороге улицы Саксаганского в Киеве мужчина решил принять ванну, обустроенную в прицепе машины, сообщил в своем Instagram очевидец произошедшего Артем Кейбал со ссылкой на видеоролик 26 мая

На видео показывается, что прицеп был полностью переделан в ванную комнату. Там был и радиатор, и тумбочки, и душ с водой, унитазом и разными мочалками. Рядом с прицепом можно было увидеть полицейскую машину.

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Ранее сообщалось, что в Киеве за последний период времени участились аварии теплосети. Последняя из них произошла 20 мая на Голосеевском проспекте, когда в из-за прорыва трубы прямо посреди улицы забил горячий источник.