На видео показывается, что прицеп был полностью переделан в ванную комнату. Там был и радиатор, и тумбочки, и душ с водой, унитазом и разными мочалками. Рядом с прицепом можно было увидеть полицейскую машину.
Что именно хотел продемонстрировать мужчина таким образом — неизвестно. Возможно, он участвовал в съемках какого-то клипа или рекламы, или же незнакомец думал пошутить таким образом над двухнедельным отключением воды в Киеве в результате испытаний, проводимых «Киевтеплоэнерго».
Ранее сообщалось, что в Киеве за последний период времени участились аварии теплосети. Последняя из них произошла 20 мая на Голосеевском проспекте, когда в из-за прорыва трубы прямо посреди улицы забил горячий источник.