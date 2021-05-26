Николаевский глиноземный завод выплатит более 9,2 млрд гривен (24,5 млрд рублей) компенсации за причиненный вред экологии и местным жителям. Об этом 26 мая в Facebook сообщила общественная организация «Стоп шлам», подавшая иск

«Победа! Только что Заводской районный суд города Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которое действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 миллиардов гривен за причиненный моральный ущерб!», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с завода судебный сбор в размере 10,5 тыс. гривен (28 тыс. руб.).

В ноябре 2020 года «Стоп шлам» подала иск в суд. Глава организации Василий Орел заявил, что завод загрязняет своими отходами от обработки боксита и производства глинозема (красным шламом) прилегающие к шламохранилищам территории.

Главный бронетанковый завод Украины на грани коллапса © пресс-служба партии "Народный фронт" Виктор Кожевников отказался проверить, как выбросы завода и шлам влияют на окружающую среду. Однако экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама завода.

Стоит отметить, что НГЗ намеревался построить неподалеку от Николаева еще одно шламохранилище, которое представляло бы собой пруд-накопитель, площадью 19 гектаров и глубиной 7 метров. Обустройство пруда признали незаконным.

Николаевский глиноземный завод в 2000 году был включен в технологическую цепочку российской компании РУСАЛ, принадлежащей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.