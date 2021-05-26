Полиция Киева задержала мужчину, который бросил 26 мая «коктейль Молотова» в окно троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В киевский троллейбус мужчина бросил бутылку с бензином © Национальная полиция Украины

Поджигателя на месте задержали пассажиры троллейбуса совместно с участковым, который находился неподалеку. Затем его передали полицейскому патрулю. Выяснилось, что мужчина — киевлянин 1993 года рождения.

«Бросил бутылку в троллейбус. Хотел убить всех. Надоели мне люди», — пояснил задержанный мотивы своего поступка.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 15 ч. 2 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю троллейбуса грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.