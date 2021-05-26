Раздача паспортов Российской Федерации для жителей ДНР/ЛНР действительно причиняет ущерб концепции Украины как анти-России. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

Эксперт подчеркнул, что именно эта концепция, придуманная поляками в 18 веке и осуществляемая теми же поляками с середины 19 века, привела к нынешнему катастрофическому положению, когда громадное русское большинство граждан Украины оказывается ущемленным, а многие из них даже не осознают, что они большинство и что они русские.

«Естественно, что разадача паспортов РФ способствует рассеиванию этой старой польской фальшивки. Поэтому Зеленский совершенно прав в том смысле, что для власти «профессиональных украинцев» (кто пытается извлечь выгоду от отделения Украины от остальной России) раздача паспортов РФ гражданам Украины действительно катастрофа», — указал Вассерман.

Другое дело, что «профессиональные украинцы» составляют лишь ничтожно малое меньшинство граждан Украины, и если бы Украина действительно была демократическим государством, она бы уже давным-давно воссоединилась с остальной Россией, поскольку это в интересах громадного большинства ее граждан, заключил собеседник издания.

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