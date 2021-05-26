Из-за самоотвода одного из судей рассмотрение иска главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука об отмене санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перенесено на неопределенный срок. Об этом 26 мая сообщает Telegram-канал Pavlovsky News

«Судебное рассмотрение отмены санкций против Виктора Медведчука переносится из-за самоотвода одного из судей, у которого нет доступа к государственной тайне для изучения документов», — говорится в сообщении.

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По словам адвоката Медведчука Валентина Рыбина, отсутствие допуска к гостайне — неуважительная причина для самоотвода судьи. Он отметил, что у него есть допуск к гостайне, но дополнительное разрешение от СБУ уже месяц находится на рассмотрении, таким образом, по его мнению, процесс стараются затянуть.

В феврале 2021 года Владимир Зеленский утвердил указом решение СНБО о введении санкций против Медведчука. Затем, в марте, иск Медведчука об обжаловании указа поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

В мае генпрокурор предъявил Медведчуку подозрение в «госизмене» и «посягательстве на нарушение обычаев войны». Киевский суд отправил политика под домашний арест. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.