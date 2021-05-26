В среду Собянин встретился с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.
«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — обратился к предпринимателям Собянин.
Он отметил, что за год Москва потеряла половину туристов, в основном иностранцев, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.
«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — добавил Собянин.
Предприниматели, в свою очередь, предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели предложили провести инспекцию антиковидных мер.
В Москве за последние сутки с коронавирусом госпитализированы почти 1 тысяча человек, было выло выявлено 2 416 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 в столице заболели 1 миллион 049 246 человек.