Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах столицы «зоны, свободные от коронавируса». Об этом в среду, 25 мая, сообщило агентство РИА Новости

В среду Собянин встретился с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — обратился к предпринимателям Собянин.

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«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — добавил Собянин.

Предприниматели, в свою очередь, предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, предприниматели предложили провести инспекцию антиковидных мер.

В Москве за последние сутки с коронавирусом госпитализированы почти 1 тысяча человек, было выло выявлено 2 416 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 в столице заболели 1 миллион 049 246 человек.