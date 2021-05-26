Его избиратели также ожидали, что Зеленский будет бороться с коррупцией, но он не боролся, отметил эксперт.
«В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой. Он из творческой жизни пришел в политику», — указал Рар.
Те, кто попал во власть, повернули его сегодня на конфронтационный путь с Россией против своих собственных избирателей на Юго-Востоке Украины, которые надеялись, что он в отличие Порошенко, смягчит отношения с Москвой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.