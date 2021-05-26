Вначале президент Украины Владимир Зеленский делал громкие и даже правильные заявления, что надо по-другому решать конфликт в Донбассе, и что надо договориться с Россией, но он потратил два года своего президентства впустую. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой. Он из творческой жизни пришел в политику», — указал Рар.

Те, кто попал во власть, повернули его сегодня на конфронтационный путь с Россией против своих собственных избирателей на Юго-Востоке Украины, которые надеялись, что он в отличие Порошенко, смягчит отношения с Москвой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.