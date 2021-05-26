Украинская поп-исполнительница Оля Полякова призвала соотечественниц всех возрастов не замалчивать тему харассмента. Звезда призналась, что во время учебы в школе, к ней приставал учитель физкультуры. Такое признание артистка сделала во время Instagram-эфира с психологом Натальей Пашко

Учил «под кайфом»: на Украине поймали опасного автоинструктора © pixabay Константином Меладзе. Не так давно сразу несколько певиц обвинили его в харассменте, в том числе и сама Полякова.

Ее возмутило отношение общества к артисткам, сделавшим признание. По мнению Поляковой, обвинять жертв насилия или домогательств в том, что они долго молчали, просто оскорбительно, пояснив ситуацию на личном примере, когда к ней самой в школе приставал учитель физкультуры.

«Мне говорят: "Почему ты рассказала об этом через 15 лет?" А кому я должна была рассказать об этом 15 лет назад? Вы меня сейчас не слушаете! Я рассказала об этом год назад у [Дмитрия] Гордона, об этом никто не написал», — заявила певица.

Полякова пояснила, что была тогда подростком и во многом не отдавала себе отчета, поэтому, когда преподаватель впервые ее пощупал, подумала, что ей показалось, а когда ситуация повторилась, повторились и ее мысли: «Ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала».

Полякова рассказала, что признаться в этом взрослым тогда так и не смогла, но уговорила маму, работавшую врачом, сделать освобождение от физкультуры.

Полякова призвала всех женщин никогда не терпеть домогательства, где бы они не происходили и адресовала слова поддержки в адрес своей коллеги Ани Лорак.

«Я была единственной, и [бывшая участница украинской группы «ВИА-Гра»] Найник Татьяна поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или выделить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы, я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают», — подчеркнула Полякова.

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Первой в харассменте Меладзе обвинила украинская певица Ани Лорак, заявив, что продюсер предлагал ей продвижение в карьере взамен на личные отношения. Позже аналогичное высказывание прозвучало от киевской исполнительницы Оли Поляковой и бывшей «ВИА-Гры» Татьяны Найник.

Другие артистки встали на защиту композитора. В частности, Лолита Милявская заявила, что ее коллеги уже ищут домогательства там, где их нет и быть не может, а Анастасия Приходько восприняла слова в адрес продюсера как личное оскорбление. Певица тоже работала с Меладзе и утверждает, что с ней он вел себя крайне прилично, а Лорак просто захотела грязного хайпа.