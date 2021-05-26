Санкции западных стран против Белоруссии могут очень серьезно отразиться на стране, рассказал в интервью Украина.ру кандидат политических наук Станислав Бышок

Для экспортно-ориентированной экономики Белоруссии закрытие западных рынков стало бы крайне болезненным обстоятельством, так же, как и потеря денег из-за закрытия воздушного пространства Европой, полагает ученый.

«Санкции Запада могут быть весьма существенными — начиная от снижения дипломатического представительства и заканчивая торговым эмбарго», — сказал Бышок.

Персональными санкциями дело не обойдется, их последствия могут отразиться на простых белорусах, полагает ученый.

Полный текст интервью читайте здесь

Белоруссия подготовила достойный ответ на санкции Запада — Макей © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Романа Протасевича, страны ЕС собираются ввести санкции против Белоруссии.

Пакет санкций может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.

Также Брюссель потребует от Международной организации гражданской авиации срочно рассмотреть этот «неприемлемый и беспрецедентный акт». Вероятно, в надежде на то, что Организация приостановит членство Белоруссии в своих рядах (что будет чревато потерей авиасообщения с другими странами).

Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».