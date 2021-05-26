Отмечается, что за последние дни появились сразу несколько сообщений о появлении бурых медведей в разных лесничествах Прикарпатья.
Кроме того сообщается, что в частном дворе на Косовщине хищник разорвал корову, а вблизи Печенижинского лесничества медведь уничтожил на пасеке 14 ульев.
По словам профессора кафедры Прикарпатского национального университета Юрия Шпарика, после занесения бурого медведя в Красную книгу, за животным перестали охотиться и они перестали бояться людей.
«Травы здесь интенсивно начали развиваться только неделю назад, а в горах может и вообще нет. И поэтому медведь ищет пищу и ищет ее везде. Медведь, если голоден, ему все равно куда идти — он зайдет в дом, в сарай. И будет искать пищу», — сказал Шпарик.
Ученые советуют немедленно начать тщательное отслеживание животных в Карпатах, поскольку их количество ощутимо увеличилось.