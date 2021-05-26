Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть авиасообщение с Крымом. Об этом он во вторник, 26 мая, написал на своей странице в Facebook

После инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске страны ЕС решили запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Кроме того, ряд иностранных авиакомпаний приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.

«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске: воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», — написал Мурадов.

«Зависть, бессилие и злоба». Как Лукашенко отреагировал на ужесточение политики Запада © president.gov.by

«Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу», — написал Мурадов.

В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».