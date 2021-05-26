Украина заявила, что не получала предупредительных сообщений о минировании самолета Ryanair, на котором летел основатель белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Официальный комментарий «Украэроруха» был обнародован 26 мая в Facebook

Лукашенко потребовал от Запада компенсировать расходы на экстренную посадку самолета Ryanair © president.gov.by Андрей Ярмак отметил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая этого года, «предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно плану полета и в соответствии с установленными правилами» и процедурами.

«Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" по каким-либо источникам не поступало», — заявил он.

Также отмечается, что в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовской области радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено стандартами международной организации гражданской авиации ICAO.

В прошлое воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. По информации СМИ, были подняты военные истребители МиГ-29.

Лукашенко заявил, что информацию о заложенной бомбе на борту Белоруссии предоставила Швейцария. По его словам, самолет не захотели принять в аэропортах Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы, поэтому он вынужден был приземлиться в Белоруссии.