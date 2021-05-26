После просмотра опубликованного на канале видео складывается впечатление, что надругательства над картонной поделкой были устроены лишь для того, чтобы несколько престарелых парней выпили по паре стопок водки и закусили магазинными голубцами в историческом центре Киева.
Все это было сдобрено набившими оскомину антироссийскими лозунгами, которые должны были отпугнуть стражей порядка, дабы не помешали распитию спиртного в общественном месте.
Как сообщается, в мероприятии приняли участие экстремистские группировки «Украинские силы самообороны», «Стражи Украины», «Хайтарама Крым» и «Штаб батальонов УНСО».
Судя по видео, все эти четыре организации смогли собрать примерно десяток человек — в среднем каждую представляло по 2,5 человека. Журналистов было в несколько раз больше.
В качестве предлога для пьянки выбрали годовщину начала боев за Донецкий аэропорт, что символично, проигранных киевским режимом.