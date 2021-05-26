Представители ряда ультраправых украинских организаций, в том числе запрещенной в РФ УНА-УНСО, возле посольства России в Киеве сожгли миниатюрный Кремль, сообщает Telegram-канал Klymenko Time 26 мая

После просмотра опубликованного на канале видео складывается впечатление, что надругательства над картонной поделкой были устроены лишь для того, чтобы несколько престарелых парней выпили по паре стопок водки и закусили магазинными голубцами в историческом центре Киева.

Все это было сдобрено набившими оскомину антироссийскими лозунгами, которые должны были отпугнуть стражей порядка, дабы не помешали распитию спиртного в общественном месте.

Рука Кремля и свастика на фасаде. Как в парламенте обсуждали события 20 марта у Офиса президента Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Судя по видео, все эти четыре организации смогли собрать примерно десяток человек — в среднем каждую представляло по 2,5 человека. Журналистов было в несколько раз больше.

В качестве предлога для пьянки выбрали годовщину начала боев за Донецкий аэропорт, что символично, проигранных киевским режимом.