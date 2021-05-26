Певица рассказала, что ее супруг недавно был в родном городке Краслава, где в своей детской комнате решил включить магнитофон, молчавший последние 15 лет.
«Он (Янис Тимма. — Ред.) нажал на плей, и там заиграл мой голос. «Не оставляй меня, любимый». Песня, записанная сверху какого-то жесткого мальчишеского рэпа. Он не знает, как она там оказалась, он понятия не имел, кто я, когда мы встретились, и что я когда-то пела в этой группе. Он просто 15 (а может, и больше) лет назад записал мою песню на кассету…» — сказала Седокова.
Артистка подчеркнула, что все это не случайно, и если Тимма не ждал от жизни ничего нового, то она всегда знала, что встретит именно его.
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Седокова и Тимма поженились осенью 2020 года, до этого артистка уже дважды была в браке и родила троих детей от троих разных мужчин, а спортсмен был женат и на момент встречи с певицей у него только родился сын. Первая супруга Тиммы назвала Седокову шл*хой и разлучницей, которая увела отца от грудного ребенка.