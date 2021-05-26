Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач уверен, что за ним и его съемочной группой ведет слежку госохрана президента. Об этом он 25 мая сообщил на своей странице в Facebook

О реальной свободе печати и независимых журналистах © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая этого года.

«Задача — контролировать наше местонахождение, чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский — врагом или частью олигархической системы?» — написал Ткач.

В ночь на 17 августа 2020 года был сожжен автомобиль журналиста «Схем». По словам Ткача, именно это авто участвовало в съемках сюжета о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.