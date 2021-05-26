По его словам, представители охраны начали проявлять усиленное внимание к съемочной группе после пресс-конференции Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая этого года.
«Задача — контролировать наше местонахождение, чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский — врагом или частью олигархической системы?» — написал Ткач.
В ночь на 17 августа 2020 года был сожжен автомобиль журналиста «Схем». По словам Ткача, именно это авто участвовало в съемках сюжета о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.