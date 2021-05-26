«По аналогии с проектом НВ ("Новое время". — Ред.) мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, [который] будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды"», — заявил Фиала.
Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как «еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине».
Цена сделки не разглашается, но, по данным Telegram-канала «Легитимный», это более 25 миллионов долларов (1,84 млрд руб.).