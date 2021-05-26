Редактор-основатель интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, которого называют «агентом Сороса», заключили соглашение по передаче 100% корпоративных прав на издание и всех его активов группе компаний Dragon Capital. Об этом 26 мая сообщила «Украинская правда»

Кнырик сказал, как сделать так, чтобы Украина не душила аналоги российских «фондов Сороса» заявил Фиала.

Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как «еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине».

Цена сделки не разглашается, но, по данным Telegram-канала «Легитимный», это более 25 миллионов долларов (1,84 млрд руб.).