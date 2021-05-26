Во вторник, 25 мая, певице и дочери исполнительницы Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Артистка отметила юбилей на широкую ногу, пригласив на праздник своих коллег и всех членов семьи, в том числе бывших

«Бывший отчим» именинницы поп-король Филипп Киркоров спел для Орбакайте несколько своих песен, а позже вместе с ней исполнил трек «Кристина». Без «отеческих» слов тоже не обошлось.

«Я смотрю на тебя и не верю, что эта цифра про тебя. Вообще цифры не про вашу семью, они не имеют к вам никакого отношения. По-моему, надо пользоваться закодированным методом твоей мамы, и на следующий год ты будешь праздновать 49. От осинки не родятся апельсинки. Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам», — такими словами Киркоров поздравил «падчерицу».

Несмотря на то что день рождения был у Орбакайте, больше всего внимания все равно досталось ее матери, Примадонна пришла на праздник в пышном платье, придуманном известным модельером Валентином Юдашкиным.

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В дополнение к платью дизайнер подобрал серебряные туфельки и грубый пояс такого же цвета. Часть поклонников назвала наряд певицы платьем Золушки и восхитилась работой Юдашкина, другая половина фолловеров сочла одежду и аксессуары не соответствующими возрасту.

«Такой грубый ремень на воздушном платье», «Согласна, ужасный ремень», «Колхоз», «Смотрится чуднО на глубоко возрастной женщине. На молодой девочке такой стиль смотрелся бы иначе», «Этот солдатский ремень здесь ни к селу ни к городу», «Не пойму, все льстят или платье действительно настолько красивое?», «Беда со зрением у населения», «Ну а что, хорошие шторы», — написали пользователи.

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Певица Кристина Орбакайте родилась в семье популярной певицы Аллы Пугачевой и артиста эстрадно-циркового жанра с литовскими корнями Миколаса Эдмундаса Орбакаса. В настоящее время 72-летняя Примадонна уже в пятом браке с юмористом и ведущим Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет.