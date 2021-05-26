Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину и президенту США Джо Байдену провести встречу в Минске, если они собираются обсуждать ситуацию в республике. Об этом 26 мая сообщает БелТА

Ранее стало известно, что главы государств встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Информацию подтвердила пресс-служба Кремля.

Лукашенко отметил, что грядущая встреча вызвала большой резонанс в СМИ. Известно, что главы государств планируют, кроме прочего, обсудить ситуацию на Украине и в Белоруссии.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится», — прокомментировал Лукашенко.

Он добавил, что главы государств уже обсуждали Белоруссию по телефону.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена», — сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что в 2020 году Лукашенко обвинял США во вмешательстве в президентские выборы в разных странах, в особенности в России и Белоруссии. Также американцы и их разработки, по его мнению, были причастны к организации беспорядков в стране.