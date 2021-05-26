В рамках фестиваля Best Erotic Shorts-3 («Лучшие эротические короткометражки-3») с 3 июня в кинотеатрах Украины покажут эротические короткометражные ленты последних лет. Об этом сообщили на странице дистрибьютерской компании Kinolife Distribution в Facebook 25 мая

Украинская чемпионка по бодибилдингу снялась в эротическом клипе © Instagram, jenny.m.official В программу вошла дюжина эротических кинолент: «Все это делают», «Я голая», «Ода лету», «Гора Донни», «Эрос», «Грязный танец», «Асинхрон», «Частная собственность», «Адам», «Диагональ», «Фантазия» и «Правила британского секса». Режиссеры, страны производства и года выхода на экраны этих фильмов не уточняются. Эротический киносмотр пройдет в Киеве, Днепре, Белой Церкви, Житомире, Запорожье, Львове, Одессе, Сумах, Харькове и Черновцах.