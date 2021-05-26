«До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах», — так комментируют фестиваль организаторы.
В программу вошла дюжина эротических кинолент: «Все это делают», «Я голая», «Ода лету», «Гора Донни», «Эрос», «Грязный танец», «Асинхрон», «Частная собственность», «Адам», «Диагональ», «Фантазия» и «Правила британского секса».
Режиссеры, страны производства и года выхода на экраны этих фильмов не уточняются.
Эротический киносмотр пройдет в Киеве, Днепре, Белой Церкви, Житомире, Запорожье, Львове, Одессе, Сумах, Харькове и Черновцах.