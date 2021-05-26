В рамках введенных Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) санкций Украина принудительно вернула на родину десять иностранцев. Об этом 26 мая сообщается на сайте Нацполиции Украины

«Сердечный приступ». Зеленский объявил о санкциях против иностранных криминальных авторитетов © president.gov.ua

«Все они — подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "поступки" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», — говорится в сообщении.

Так, среди тех, кого принудительно выдворили с Украины с запретом въезда, — уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета.

14 мая президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.