В целом аннулировали разрешительные документы на проживание на Украине для 27 человек из санкционного списка. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищение людей, вымогательство средств.
«Все они — подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "поступки" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», — говорится в сообщении.
Так, среди тех, кого принудительно выдворили с Украины с запретом въезда, — уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета.
14 мая президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.