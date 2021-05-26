Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался обозначить повестку переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи 28 мая. Его слова 26 мая приводит официальный сайт главы республики

Тем не менее, президент привел одно из направлений, которое будет обсуждаться на встрече.

«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика», — сказал Лукашенко.

«Зависть, бессилие и злоба». Как Лукашенко отреагировал на ужесточение политики Запада © president.gov.by

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча президентов была запланирована до инцидента с самолетом Ryanair.

В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».