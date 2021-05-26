Тем не менее, президент привел одно из направлений, которое будет обсуждаться на встрече.
«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика», — сказал Лукашенко.
По словам президента, обсуждения будут происходить в контексте ситуации, складывающейся вокруг стран, а также того, куда «двигаться дальше».
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча президентов была запланирована до инцидента с самолетом Ryanair.
В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.
В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».