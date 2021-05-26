В разные части своего тела Клец вживил уже семь чипов, с их помощью он может без ключа заводить свой автомобиль, открывать сейф, а также расплачиваться в транспорте и магазинах.
Прибегнуть к процедурам чипирования мужчину заставило желание избавиться от магнитных карт и ключей. Рекордсмен подчеркнул, что вживленные в его тело передатчики могут быть перепрограммированы, в отличие от многих других устройств, которые нужно носить в кармане или кошельке.
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Во время регистрации своего рекорда Клец вживил еще один, восьмой по счету чип, который будет открывать домофон в его подъезде.
К слову, стоимость одной такой процедуры чипирования варьируется в районе 100 долларов.