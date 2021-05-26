Западные страны должны будут компенсировать Белоруссии расходы, связанные с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня» 26 мая

«Если вы (Запад. — Прим. ред.) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», — сказал Лукашенко.

Жесткая посадка. Эксперты о решении Лукашенко и будущем Протасевича © REUTERS, Stringer

«Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сучка и задоринки. <…> Мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции», — отметил Лукашенко.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту был Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.