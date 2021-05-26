«Просто какой-то урод кинул бутылку с бензином в окно. Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось и стало очень страшно. Водитель — молодец, быстро среагировал и открыл все двери», — подписала видео очевидец событий.
На данном видео можно заметить троллейбус, из которого валит клуб дыма. Рядом видно людей, которые, возможно, являлись пассажирами транспорта.
По сообщению Telegram-канала, в данный момент на месте событий проводится работа сотрудников полиции, а также спасателей и бригады скорой помощи.
Ранее в Черкассах мужчина, который не оплатил проезд в транспорте, ударил ногой кондуктора и сбежал через окно, чтобы не оказаться пойманным полицейскими.