В столичном районе Троещины мужчина бросил в окно проезжающего троллейбуса, наполненного людьми, бутылку с бензином, сообщил Telegram-канал «Киев. Оперативный» со ссылкой на видео 26 мая

«Просто какой-то урод кинул бутылку с бензином в окно. Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось и стало очень страшно. Водитель — молодец, быстро среагировал и открыл все двери», — подписала видео очевидец событий.

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По сообщению Telegram-канала, в данный момент на месте событий проводится работа сотрудников полиции, а также спасателей и бригады скорой помощи.

Ранее в Черкассах мужчина, который не оплатил проезд в транспорте, ударил ногой кондуктора и сбежал через окно, чтобы не оказаться пойманным полицейскими.