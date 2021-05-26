Отмечается, что с начала 2017 года должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий «с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением… совершили противоправные действия».
«Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности», — говорится в сообщении.
Сумма украденных из бюджета средств составила около 35 млн грн (около 88 млн рублей).
Следствие работает над изъятием документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.