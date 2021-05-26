Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Черкасской области раскрыли схему городского совета и ряда коммунальных предприятий об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook 26 мая

Отмечается, что с начала 2017 года должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий «с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением… совершили противоправные действия».

«Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности», — говорится в сообщении.

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Следствие работает над изъятием документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.