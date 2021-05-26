Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует наконец выбрать, с каким геополитическим партнером стоит продолжать отношения, написал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в Instagram

«Похоже, еще одной "многовекторности" наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко», — отметил Константинов.

Зачем Запад дарит Белоруссию России © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Сейчас же, после задержания подозреваемого в преступлениях экстремистской направленности Романа Протасевича, агрессия против Минска только усилилась, подчеркнул Константинов.

«Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться», — констатировал спикер Госсовета Крыма.

Он отметил, что Лукашенко для того, чтобы дать четкий сигнал относительно своей позиции, достаточно признать Крым российским и расширить сотрудничество с регионом — все равно санкций крымчанам и белорусам не избежать.

Константинов полагает, что будущее — за единым белорусско-крымским пространством, однако пока Минск игнорирует все инициативы Крыма.